Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Люстра Vitaluce V4798-1/4PL, 4хЕ27 макс. 60Вт

Артикул: 309066
Люстра Vitaluce V4798-1/4PL, 4хЕ27 макс. 60Вт
5 732 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

5 160 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 199 КэтКоинов
Артикул: 309066
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в рассрочку от 239 руб./месяц 
Поделиться:
Коллекция V4798
filter_noneТовар входит в коллекцию V4798
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникапотолочный
Стильхай-тек
Количество ламп4
Тип цоколяЕ27
Максимальная мощность лампы, Вт60
Цвет каркасачерный матовый
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см24.5
Длина, см43.5
Формаквадрат
Цвет плафонабелый
Ширина, см43.5
Люстра в стиле хай-тек. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 12 кв.м. Общая мощность - 240 Вт.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V4798-1/4PL, 4хЕ27 макс. 60Вт - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5732 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...