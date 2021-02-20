Тумба подвесная Iddis Mirro MIR50W0i95, 50см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Мебель для ванной комнаты
|Высота изделия, мм
|555
|Покрытие фасада
|эмаль
|Цвет фурнитуры
|Хром
|Цвет изделия
|Белый/дерево
|Форма умывальника
|прямоугольная
|Тумба под накладной умывальник
|да
|Толщина фасада
|16 мм
|Толщина боковин (мм)
|16 мм
|Тип умывальника
|накладной
|Система хранения
|ящики
|Покрытие боковин
|Сруктурный ЛДСП
|Длина изделия, мм
|395
|Открытые полки
|нет
|Основной материал
|ВЛДСП
|Ориентация
|универсальный
|Организация внутреннего пространства (описание)
|1 выдвижной ящик, 1 внутренний ящик без доводчика, перекатной организатор внутри ящика
|Наличие ручки
|да
|Материал боковин
|ВЛДСП
|Комплект ножек
|нет
|Количество ящиков
|2
|Дополнительный материал
|ВЛДСП
|Комплект
|Тумба - 1 шт., Ящик внешний - 1 шт., Ящик внутренний - 1 шт., Перекатной ящик - 1 шт., Ручка - 1 шт., Комплект крепежей - 1 шт., Комплект доводчиков - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
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