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Смеситель для ванны Iddis Joker JOKSB00i02WA

Артикул: 308750
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  • Смеситель для ванны Iddis Joker JOKSB00i02WA - фото 2
  • Смеситель для ванны Iddis Joker JOKSB00i02WA - фото 3
  • Смеситель для ванны Iddis Joker JOKSB00i02WA - фото 4
  • Смеситель для ванны Iddis Joker JOKSB00i02WA - фото 5
Смеситель для ванны Iddis Joker JOKSB00i02WA - фото 1
Смеситель для ванны Iddis Joker JOKSB00i02WA - фото 2
Смеситель для ванны Iddis Joker JOKSB00i02WA - фото 3
Смеситель для ванны Iddis Joker JOKSB00i02WA - фото 4
Смеситель для ванны Iddis Joker JOKSB00i02WA - фото 5
7 990 руб. 

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Артикул: 308750
В наличии
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Коллекция Joker
filter_noneТовар входит в коллекцию Joker

Коллекция Joker

БрендIddis
Тип товараСмесители для ванны и душа
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастенный
Форма изливарассекатель
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива173.5
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностижесткая подводка
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Цветхром
Длина, см18
Ширина, см21.4
Высота, см10
Смеситель для ванны Joker имеет широкий рассекатель, который создает объемный комфортный поток воды, как в каскадных смесителях. Рассекатель своей «улыбкой» придает изливу особую форму — такое исполнение и необычный дизайн смесителя практически не имеют аналогов. Что удобно, рассекатель не требует чистки. Без душевых аксессуаров в комплекте.


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Смеситель для ванны Iddis Joker JOKSB00i02WA - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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