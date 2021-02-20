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Штора для ванной комнаты Iddis Promo P13EV11i11, 180*180см

Артикул: 308731
  • Штора для ванной комнаты Iddis Promo P13EV11i11, 180*180см - фото 1
  • Штора для ванной комнаты Iddis Promo P13EV11i11, 180*180см - фото 2
Штора для ванной комнаты Iddis Promo P13EV11i11, 180*180см - фото 1
Штора для ванной комнаты Iddis Promo P13EV11i11, 180*180см - фото 2
990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308731
В наличии
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Коллекция Promo
filter_noneТовар входит в коллекцию Promo

Коллекция Promo

БрендIddis
Тип товараШторка для ванной
Материалполиэстер
Длина, см180
Ширина, см180
Высота, см1
Ванная комната давно перестала быть только утилитарным помещением. Это важная часть любого дома, где начинается и заканчивается каждый день. Штора и коврик для ванной — тот самый акцент в ванной, который приносит по-настоящему домашний уют, наполняет цветом и позволяет играть с настроением интерьера с минимальными затратами.


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Штора для ванной комнаты Iddis Promo P13EV11i11, 180*180см - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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