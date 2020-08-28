Мойка для кухни Iddis Basic BAS53P0i77, полированная

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Мойка для кухни
|Материал
|нержавеющая сталь
|Отверстие для смесителя
|есть
|Клапан-автомат
|нет
|Кол-во основных чаш
|1
|Коландер в комплекте
|нет
|Корзина для посуды в комплекте
|нет
|Установка
|врезная
|Форма
|прямоугольник
|С крылом
|нет
|Угловая
|нет
|Цвет
|хром
|Глубина чаши
|180 мм
|Разделочная доска в комплекте
|нет
|Страна бренда
|Россия
|Длина, см
|53
|Ширина, см
|43
|Высота, см
|18
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28.08.2020
Глубина мойки, хорошая нержавейка
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Хорошая глубина, удобно мыть разную посуду, включая банки и большие кастрюли. Не особо шумная. Стараюсь поддерживать мойку в чистоте, т.к. нержавейка не любит известковый налет нашей жесткой воды.