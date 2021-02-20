Поддон Iddis Acryl P19W

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Душевые поддоны
|Материал
|АБС/ПММА
|Размеры (ШxДxВ)
|90x90x17 см
|Слив в комплекте
|есть
|Форма
|квадратный
|Цвет
|белый
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