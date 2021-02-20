Радар-детектор Inspector Spirit GPS

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Inspector
|Тип товара
|Радар-детектор
|Наличие GPS
|да
|Обнаруживает тип радаров
|Оскон, Robot, Автодория, Стрелка, Кордон, Визир, Бинар, Крис, Кречет, Скат, Амата, MULTARADAR CD/CT, Вокорд, Радис, Искра, ЛИСД, АВТОПАТРУЛЬ, Полискан
|Режим работы
|город, трасса, авто
|Тип установки
|на присоске
|Длина, см
|6.5
|Ширина, см
|6.5
|Высота, см
|2.5
|Вес, кг
|0.082
Телефон для звонков в Москве
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв