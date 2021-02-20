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Наручные часы Casio ECB-10D-2AEF

Артикул: 308082
Наручные часы Casio ECB-10D-2AEF
16 490 руб. 

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Артикул: 308082
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядEdifice
Механизмкварцевый хронограф
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 100
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временикомбинированное
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер, будильник, таймер обратного отсчета, индикация даты и дня недели, календарь
Прочееразмеры 48.5x51x12.5 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребристый
Цвет циферблатасиний
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер, таймер обратного отсчета, будильник. Отображение даты: число, месяц, день недели. Подсветка дисплея.


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Наручные часы Casio ECB-10D-2AEF - по цене 16490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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