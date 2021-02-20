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Наручные часы Romanson TM7A14MMC(WH)

Артикул: 308029
Наручные часы Romanson TM7A14MMC(WH)
8 050 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 308029
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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Коллекция TM7A14
filter_noneТовар входит в коллекцию TM7A14
БрендRomanson
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Южная Корея
Модельный рядAdel
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыримские
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветканет
Противоударныенет
Прочееразмеры 38 мм
Форма корпусанеобычной формы
Цвет корпусасеребристый
Цвет циферблатасеребристый
Кварцевые часы. Секундная стрелка вынесена на отдельный циферблат.


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Наручные часы Romanson TM7A14MMC(WH) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8050 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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