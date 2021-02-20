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Наручные часы Casio LA670WEFL-4A2EF

Артикул: 307957
Наручные часы Casio LA670WEFL-4A2EF
5 790 руб. 

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3 760 руб. 

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Артикул: 307957
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядDigital
Стеклопластиковое
Браслет/ременькожаный ремешок
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 30
Материал корпусапластик
Отображение временицифровое
Цифрыарабские
Противоударныенет
Полженские
Подсветканет
Механизмкварцевые часы
Функциисекундомер, таймер обратного отсчета, будильник, календарь
Прочееразмеры 30.3х24.6х7.3 мм
Форма корпусабочкообразные
Цвет корпусазолотистый
Цвет циферблатабелый
Кварцевые часы. Формат 12/24 часа. Секундомер, таймер обратного отсчета, будильник. Отображение даты: число, месяц, день недели.


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Наручные часы Casio LA670WEFL-4A2EF - данный товар вы можете купить по цене 5790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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