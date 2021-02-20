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Наручные часы Casio BA-130-1A3ER

Артикул: 307638
Наручные часы Casio BA-130-1A3ER
13 490 руб. 

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Артикул: 307638
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 563 руб./месяц 
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Коллекция BA-130
filter_noneТовар входит в коллекцию BA-130

Коллекция BA-130

БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядBaby-G
Стекломинеральное
Браслет/ременьпластиковый ремешок
Солнечная батареянет
ВодозащитаWR 100
Материал корпусапластик
Отображение временикомбинированное
Цифрыотсутствуют
Противоударныеда
Полженские
Подсветкада
Механизмкварцевый хронограф
Функциисекундомер, таймер обратного отсчета, будильник, индикация даты и дня недели
Прочееразмеры 43.30x46.30x15.80 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусачерный
Цвет циферблатазолотистый
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер, таймер обратного отсчета, второй часовой пояс, будильник. Отображение даты: вечный календарь, день недели. Подсветка дисплея, стрелок.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Casio BA-130-1A3ER - по цене 13490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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