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Скороварка BergHOFF Eclipse 6л 3700074

Артикул: 307434
  • Скороварка BergHOFF Eclipse 6л 3700074 - фото 1
  • Скороварка BergHOFF Eclipse 6л 3700074 - фото 2
  • Скороварка BergHOFF Eclipse 6л 3700074 - фото 3
  • Скороварка BergHOFF Eclipse 6л 3700074 - фото 4
Скороварка BergHOFF Eclipse 6л 3700074 - фото 1
Скороварка BergHOFF Eclipse 6л 3700074 - фото 2
Скороварка BergHOFF Eclipse 6л 3700074 - фото 3
Скороварка BergHOFF Eclipse 6л 3700074 - фото 4
11 120 руб. 
15 890 руб. 

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10 840 руб. 

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Артикул: 307434
В наличии
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Этот товар можно купить в рассрочку от 464 руб./месяц 
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Коллекция Eclipse
filter_noneТовар входит в коллекцию Eclipse

Коллекция Eclipse

БрендBerghoff
Тип товара
Объем, л6
Высота, см16
Диаметр, см22
Материал корпусанержавеющая сталь
Крышка в комплектеда
Материал крышкинержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)бакелит
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваКитай
Цветстальной
Скороварка ускоряет время приготовления и сохраняет витамины и минералы, запирая внутри все вкусы и ароматы. Ручки интегрированы в дизайн крышки, мягко сливаясь с ней. Высококачественная нержавеющая сталь 18/10 для повышенной прочности и гигиены. Конструкция дна делает возможным энергоэффективное приготовление пищи и равномерное распределение тепла по всей поверхностиКрышка, надежно запечатана задвижкой при растущем давлении, и паровой клапан обеспечивают дополнительную безопасность. Корпус кастрюли подходит для посудомоечной машины, крышку рекомендуется мыть вручную. Внутренняя разметка объема


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Скороварка BergHOFF Eclipse 6л 3700074 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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