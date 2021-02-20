Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215

Артикул: 307412
  • Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 - фото 1
  • Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 - фото 2
  • Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 - фото 3
  • Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 - фото 4
  • Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 - фото 5
  • Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 - фото 6
Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 - фото 1
Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 - фото 2
Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 - фото 3
Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 - фото 4
Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 - фото 5
Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 - фото 6
2 570 руб. 
3 680 руб. 
Купить
+ 65 КэтКоинов
Артикул: 307412
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
Коллекция Leo
filter_noneТовар входит в коллекцию Leo

Коллекция Leo

БрендBerghoff
Тип товараКухонные приборы
Типнабор для нарезки
Материалнержавеющая сталь, полипропилен, бамбук, силикон
Leo – это линейка первоклассных приборов для приготовления пищи и сервировки от компании BergHOFF. Предметы – ножи, скребки, терки и др. – произведены из прочного пластика, нержавеющей стали, бамбука, пробки и пригодны для использования на любых кухонных досках, посуде и подносах. С помощью стильных, функциональных и практичных приспособлений из серии Leo можно быстро и легко лепить равиоли, формировать пельмени или пирожки с симметричной фигурной кромкой, мелко и ровно резать зелень, аккуратно измельчать овощи, фрукты, сыр и другие продукты. Удобные ручки из пластика или натурального дерева имеют эргономичную форму и не выскальзывают из рук в процессе готовки. Все изделия из коллекции Leo подходят для мытья в посудомоечной машине.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Набор для нарезки сыра и фруктов BergHOFF Leo 3пр 3950215 - стоимость товара 2570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...