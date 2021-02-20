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Ложка сервировочная BergHOFF Studio 36см 1105901

Артикул: 307291
Ложка сервировочная BergHOFF Studio 36см 1105901
1 010 руб. 
1 450 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307291
В наличии
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Коллекция Studio
filter_noneТовар входит в коллекцию Studio

Коллекция Studio

БрендBerghoff
Тип товараЛожки сервировочные
Материалсиликон, нержавеющая сталь
Количество предметов в наборе1
Количество персон1
Можно мыть в посудомоечной машинеда
Сервировочная ложка длиной 36 см. Выполнена из силикона и нержавеющей стали профессионального качества, что делает ее очень прочной, гигиеничной и простой в очистке. Эргономичный дизайн для контроля и комфорта в использовании. Петля для удобного хранения. Не использовать на плите и других прямых источниках тепла.


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Самовывоз невозможен
Ложка сервировочная BergHOFF Studio 36см 1105901 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1010 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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