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Кастрюля BergHOFF Bistro 6л 4410025

Артикул: 307243
  • Кастрюля BergHOFF Bistro 6л 4410025 - фото 1
  • Кастрюля BergHOFF Bistro 6л 4410025 - фото 2
  • Кастрюля BergHOFF Bistro 6л 4410025 - фото 3
Кастрюля BergHOFF Bistro 6л 4410025 - фото 1
Кастрюля BergHOFF Bistro 6л 4410025 - фото 2
Кастрюля BergHOFF Bistro 6л 4410025 - фото 3
4 420 руб. 
6 320 руб. 

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3 970 руб. 

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Артикул: 307243
В наличии
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Коллекция Bistro
filter_noneТовар входит в коллекцию Bistro

Коллекция Bistro

БрендBerghoff
Тип товара
Объем, л6
Высота, см15,5
Диаметр, см24
Вес, кг2
Материал корпусанержавеющая сталь
Крышка в комплектеда
Материал крышкистекло
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваКитай
Цветстальной
Кастрюля BergHOFF Bistro выполнена из высококачественной нержавеющей стали. Сатинированная полировка с зеркальной полосой обеспечивает превосходные антикоррозионные свойства материала (так как подобно пленке защищает внешнюю поверхность и продлевает срок годности посуды), чистоту и гигиену (полное отсутствие в материале пор и микротрещин) и значительно облегчает ее чистку. Кастрюля имеет практичную внутреннюю разметку, стеклянную крышку с отверстием для выхода пара. Трехслойное капсульное дно. Эргономичные ручки обеспечивают безопасный захват и удобство в поднятии изделия, крепятся к кастрюли точечной сваркой. В этой посуде можно готовить современным способом с небольшим количеством воды или без нее. Эта технология отлично подойдет для приготовления диетической пищи и блюд без соли, жарить без добавления жира, максимально сохраняя полезные компоненты продуктов.


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Самовывоз невозможен
Кастрюля BergHOFF Bistro 6л 4410025 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4420 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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