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Набор ложек для сервировки BergHOFF Leo 3950116

Артикул: 307157
  • Набор ложек для сервировки BergHOFF Leo 3950116 - фото 1
  • Набор ложек для сервировки BergHOFF Leo 3950116 - фото 2
Набор ложек для сервировки BergHOFF Leo 3950116 - фото 1
Набор ложек для сервировки BergHOFF Leo 3950116 - фото 2
990 руб. 
1 420 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307157
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция Leo
filter_noneТовар входит в коллекцию Leo

Коллекция Leo

БрендBerghoff
Тип товараНаборы ложек
Материалбамбук
Количество предметов в наборе2
Можно мыть в посудомоечной машиненет
Бамбуковые ложки для сервировки салата. Сатиновая внешняя отделка. Размер: 30 x 6 x 1 см.


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Набор ложек для сервировки BergHOFF Leo 3950116 - этот товар вы можете купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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