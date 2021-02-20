Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

FM-трансмиттер ACV FMT-142 красный

Артикул: 307037
FM-трансмиттер ACV FMT-142 красный
780 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307037
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендACV
Тип товараТрансмиттер
AUX вход на перед. панелинет
Наличие Bluetoothнет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие usb-портаесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Состояние товарановый
Трансмиттер является отличным решением проблемы, связанной с ограничением функционала автомобильной магнитолы. Это устройство считывает аудиофайлы с SD-карт памяти и накопителей с интерфейсом USB и транслирует их на головное устройство, после чего они воспроизводятся через штатные колонки. FM-трансмиттер FMT-142 от ACV работает в широком частотном диапазоне от 108.0 MHz до 87.5 и выполняет передачу звука через 206 каналов, включается в обычный прикуриватель и не дает дополнительной нагрузки на штатную сеть, так как потребляет мало энергии.


Теги товара: с usb


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
FM-трансмиттер ACV FMT-142 красный - этот товар вы можете купить по цене 780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...