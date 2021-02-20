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Биде напольное AM.PM Inspire C503111WH

Артикул: 306996
  • Биде напольное AM.PM Inspire C503111WH - фото 1
  • Биде напольное AM.PM Inspire C503111WH - фото 2
  • Биде напольное AM.PM Inspire C503111WH - фото 3
  • Биде напольное AM.PM Inspire C503111WH - фото 4
  • Биде напольное AM.PM Inspire C503111WH - фото 5
Биде напольное AM.PM Inspire C503111WH - фото 1
Биде напольное AM.PM Inspire C503111WH - фото 2
Биде напольное AM.PM Inspire C503111WH - фото 3
Биде напольное AM.PM Inspire C503111WH - фото 4
Биде напольное AM.PM Inspire C503111WH - фото 5
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 306996
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БрендAM.PM
Тип товараБиде
Кол-во отверстий для смесителя1
Конструкцияпристенный
Отверстие под смесительесть
Подводка водынижняя
Расположение отверстия для смесителяв центре
Установка раковинынапольная
Форма раковиныовальная
Цветбелый
Длина, см54
Ширина, см37.3
Высота, см40
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с чёткими гранями — лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. Премиальные детали в дизайне: превосходное прилегание к стене и скрытые крепления. Безупречная поверхность: изготовлен из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала, с использованием форм последнего поколения. Безукоризненная стойкость к влаге, пятнам и запахам: прекрасная глазуровка даже визуально скрытых зон.


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