Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Унитаз-компакт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 890 руб.
В наличии
Код товара: 306983
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
43 890 руб.
- Гарантия производителя
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Коллекция Spirit 2.0
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Унитаз-компакт
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
85
Детский унитаз
нет
Кол-во режимов смыва
2
Конструкция
пристенный
Особенности
безободковый
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
да
Установка раковины
напольный
Цвет
белый
Ширина, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х47х44
Вес, кг.
40
Описание товара Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с четкими гранями лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Экономичная система смыва EcoLogic: при каждом смыве экономится 0,6 литров воды, а это 4500 литров в год для семьи из 4-х человек. Удивительно тихая работа смывной арматуры: самый низкий уровень шума 17 dB тихий, как шепот. Без сиденья.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
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Бренд
Тип товара
Унитаз-компакт
Выпуск унитаза
горизонтальный
Высота, см
85
Детский унитаз
нет
Кол-во режимов смыва
2
Конструкция
пристенный
Особенности
безободковый
Подводка воды
нижняя
Сиденье в комплекте
нет
Сливная арматура в комплекте
да
Установка раковины
напольный
Развернуть
Цвет
белый
Ширина, см
37
Страна производитель
Китай
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с четкими гранями лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Экономичная система смыва EcoLogic: при каждом смыве экономится 0,6 литров воды, а это 4500 литров в год для семьи из 4-х человек. Удивительно тихая работа смывной арматуры: самый низкий уровень шума 17 dB тихий, как шепот. Без сиденья.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый – стоимость товара 43890 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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