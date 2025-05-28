Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сиденье для унитаза
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб.
В наличии
Код товара: 306977
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 390 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сиденье для унитаза
Высота, см
3.8
Материал
пластик
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
да
Ширина, см
36.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х6
Вес, кг.
2.6
Описание товара Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый
Выполнено из пластика. Крепление - нержавеющая сталь. Цвет - белый. Быстросъемное.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сиденье для унитаза
Высота, см
3.8
Материал
пластик
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
да
Ширина, см
36.3
Страна производитель
Китай
Выполнено из пластика. Крепление - нержавеющая сталь. Цвет - белый. Быстросъемное.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество. Простота установки. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично подошло. При выборе не забудьте замерить размер лунки, а то для больших людей он не подойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, легкая установка, все супер.
Достоинства:
Комментарий:
учтановка очень быстрая и удобная. свою функцию выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
идеально подошёл на WeltWasser, можно выбирать по акции дешевле, главное с линеечкой, сейчас очень подорожала
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар и продавец! О продавце: предоставил дополнительную скидку на этот товар О самом товаре: при ремонте квартиры на ранней стадии покупал весь санфаянс Roca, так сиденье Roca сломалось через неделю использования - просто лопнуло при моем весе 80 кг). (И отдельная тема для разговора: очень много отзывов на всех сайтах о низком качестве их пластика) При этом все краны в квартире я установил новой (для меня) марки AM.PM, решил купить и сиденье этой же фирмы - не прогадал, встало как будто для унитазов Roca его и делали) При этом могу отметить легкий монтаж и легкую систему регулировки при установке, тут даже само крепление простое - необходимо закрутить 2 винта сверху (у той же Roca это надо делать снизу и это крайне неудобно). В общем я очень рекомендую товар, главное правильно делайте замеры унитаза/биде чтобы не ошибиться в размерах сиденья
Достоинства:
Комментарий:
Подошло идеально, лифт пока работает. Рекомендую ! Ещё и цена порадовала!
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, как оригинальная сидушка, подошла на замену
Достоинства:
Комментарий:
Не подошёл по размеру! Заказал чуть больше! Прежде чем заказывать обязательно измерьте унитаз и посмотрите размеры крышки!!!
Достоинства:
Комментарий:
для моего бимбо не подошло, но я просто приложил пластиковые заглушил и вкрутил. все работает, по длине ширине, без проблем регулируется. поэтому если у вас специфический Кало-терминатор, заказывайте все подойдёт!
Достоинства:
Комментарий:
легко крепить, удобный, но маленькое отверстие для больших поп не подойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Аналогичный, что и был. Встал как литой. Надеюсь прослужит дольше.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный стульчак, всё очень эргономично
Достоинства:
Комментарий:
Цвет совсем не белый,а скорее молочный, отличается от белоснежного цвета унитаза( унитаз той же фирмы и он белоснежный)
Достоинства:
Комментарий:
встал как родной, за качество не могу сказать, родная крыша лопнула.
Достоинства:
Комментарий:
Цвет более серый по сравнению с таким же сиденьем, купленным 3 года назад в комплекте с унитазом. В целом не критично. Газлифты необходимо раз в два года демонтировать и добавлять в них смазку, регулируя давление, которое довольно тяжело поймать. Материал корпуса надежный.
Достоинства:
Комментарий:
Восемь лет проработало одно сидение, стал сбоить микролифт. Надеюсь, этот прослужит так же долго
Достоинства:
Комментарий:
Установка занимает 10 минут. Удобно снимается. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Продукция неплохая,но есть одно НО - это винты для крепежа.Их длина гораздо длиннее,чем дюбеля.Поэтому чтобы установить эту крышку унитаза мне пришлось подрезать эти винты по длине дюбелей до 4см.Потому что таких винтов длиной 4 см найти практически невозможно в магазинах.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, опускается бесшумно. Легко ухаживать.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили, отличная крышка по хорошей цене
Достоинства:
Комментарий:
очень простая установка. проще только сходить на него...
Достоинства:
Комментарий:
Всё по размеру, идеально подошло
Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый - стоимость товара 9390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый
Достоинства:
Комментарий:
Высокое качество. Простота установки. Рекомендую продавца.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично подошло. При выборе не забудьте замерить размер лунки, а то для больших людей он не подойдет.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, легкая установка, все супер.
Достоинства:
Комментарий:
учтановка очень быстрая и удобная. свою функцию выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
идеально подошёл на WeltWasser, можно выбирать по акции дешевле, главное с линеечкой, сейчас очень подорожала
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар и продавец! О продавце: предоставил дополнительную скидку на этот товар О самом товаре: при ремонте квартиры на ранней стадии покупал весь санфаянс Roca, так сиденье Roca сломалось через неделю использования - просто лопнуло при моем весе 80 кг). (И отдельная тема для разговора: очень много отзывов на всех сайтах о низком качестве их пластика) При этом все краны в квартире я установил новой (для меня) марки AM.PM, решил купить и сиденье этой же фирмы - не прогадал, встало как будто для унитазов Roca его и делали) При этом могу отметить легкий монтаж и легкую систему регулировки при установке, тут даже само крепление простое - необходимо закрутить 2 винта сверху (у той же Roca это надо делать снизу и это крайне неудобно). В общем я очень рекомендую товар, главное правильно делайте замеры унитаза/биде чтобы не ошибиться в размерах сиденья
Достоинства:
Комментарий:
Подошло идеально, лифт пока работает. Рекомендую ! Ещё и цена порадовала!
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, как оригинальная сидушка, подошла на замену
Достоинства:
Комментарий:
Не подошёл по размеру! Заказал чуть больше! Прежде чем заказывать обязательно измерьте унитаз и посмотрите размеры крышки!!!
Достоинства:
Комментарий:
для моего бимбо не подошло, но я просто приложил пластиковые заглушил и вкрутил. все работает, по длине ширине, без проблем регулируется. поэтому если у вас специфический Кало-терминатор, заказывайте все подойдёт!
Достоинства:
Комментарий:
легко крепить, удобный, но маленькое отверстие для больших поп не подойдёт
Достоинства:
Комментарий:
Аналогичный, что и был. Встал как литой. Надеюсь прослужит дольше.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный стульчак, всё очень эргономично
Достоинства:
Комментарий:
Цвет совсем не белый,а скорее молочный, отличается от белоснежного цвета унитаза( унитаз той же фирмы и он белоснежный)
Достоинства:
Комментарий:
встал как родной, за качество не могу сказать, родная крыша лопнула.
Достоинства:
Комментарий:
Цвет более серый по сравнению с таким же сиденьем, купленным 3 года назад в комплекте с унитазом. В целом не критично. Газлифты необходимо раз в два года демонтировать и добавлять в них смазку, регулируя давление, которое довольно тяжело поймать. Материал корпуса надежный.
Достоинства:
Комментарий:
Восемь лет проработало одно сидение, стал сбоить микролифт. Надеюсь, этот прослужит так же долго
Достоинства:
Комментарий:
Установка занимает 10 минут. Удобно снимается. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Продукция неплохая,но есть одно НО - это винты для крепежа.Их длина гораздо длиннее,чем дюбеля.Поэтому чтобы установить эту крышку унитаза мне пришлось подрезать эти винты по длине дюбелей до 4см.Потому что таких винтов длиной 4 см найти практически невозможно в магазинах.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, опускается бесшумно. Легко ухаживать.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили, отличная крышка по хорошей цене
Достоинства:
Комментарий:
очень простая установка. проще только сходить на него...
Достоинства:
Комментарий:
Всё по размеру, идеально подошло