Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707858WH белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сиденье для унитаза
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306972
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сиденье для унитаза
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х6
Вес, кг.
2.6
Описание товара Сиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707858WH белый
Выполнено из пластика. Крепление - нержавеющая сталь. Цвет - белый. Быстросъемное.
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Выполнено из пластика. Крепление - нержавеющая сталь. Цвет - белый. Быстросъемное.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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