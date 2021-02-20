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Стеклоподъемники ЭСП Калина/Гранта (Гранат)

Артикул: 306947
  • Стеклоподъемники ЭСП Калина/Гранта (Гранат) - фото 1
  • Стеклоподъемники ЭСП Калина/Гранта (Гранат) - фото 2
  • Стеклоподъемники ЭСП Калина/Гранта (Гранат) - фото 3
Стеклоподъемники ЭСП Калина/Гранта (Гранат) - фото 1
Стеклоподъемники ЭСП Калина/Гранта (Гранат) - фото 2
Стеклоподъемники ЭСП Калина/Гранта (Гранат) - фото 3
3 260 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306947
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендГранат
Тип товараСтеклоподъемники
Назначениедля боковых окон
Марка автомобиляLada Kalina, LADA Granta
Электрические стеклоподъемники ГРАНАТ в передние двери автомобилей семейств LADA Kalina (ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119, ВАЗ-2192 и ВАЗ-2194), LADA Granta (ВАЗ-2190, -2191) и Datsun, выпускаемых с 2004 года оп настоящее время. Комплект электростеклоподъемников с моторедукторами на две двери. В комплекте: 2 электростеклоподъемника, жгут электропроводки, 2 переключателя стеклоподъемников ВАЗ-2109, декоративные заглушки. Тип конструкции: реечные.


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Стеклоподъемники ЭСП Калина/Гранта (Гранат) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3260 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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