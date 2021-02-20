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Термокружка Kamille KM-2018 0,5л

Артикул: 306809
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  • Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - фото 2
  • Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - фото 3
  • Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - фото 4
  • Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - фото 5
  • Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - фото 6
  • Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - фото 7
Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - фото 1
Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - фото 2
Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - фото 3
Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - фото 4
Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - фото 5
Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - фото 6
Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - фото 7
1 010 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306809
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендKamille
Тип товараТермокружки
Применениедля жидкости
Объем, л0,5
Материал корпусанержавеющая сталь, мягкая TPR-накладка
Материал колбынержавеющая сталь
Сохранение температуры в часахот 6 до 8
Тип термоса: питьевой. Материал корпуса: нержавеющая сталь, мягкая TPR-накладка. Материал колбы: нержавеющая сталь. Материал крышки: пластик. Объем: 500мл. Высота: 17см. Съемный клапан: нет. Ручка: есть. Материал ручки: пластик. Поверхность: матовая. Время сохранения температуры: 6-8 часов. Варианты цветов: оранжевый, розовый, салатовый, фиолетовый. Упаковка: картонная коробка 13.5х8.5х19 см. Цвет в ассортименте без возможности выбора.


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Термокружка Kamille KM-2018 0,5л - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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