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Зеркальная полировка, внутренняя отметка литража. Сатинированная полировка 2/3 корпуса, зеркальная полировка 1/3 корпуса. Капсульное дно (0.5 мм алюминия, 1.0 мм железа, 0.5 мм алюминия). Крышка из термостойкого стекла с отверстием для выпуска пара. Ободок крышки из нержавеющей стали против сколов и трещин

Набор кастрюль Bollire BR-4001 ( 1,5л/3,0л/5,0л) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.