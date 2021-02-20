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Держатель магнитный для ножей Kamille 10551056 48*5*1.5см

Артикул: 306614
  • Держатель магнитный для ножей Kamille 10551056 48*5*1.5см - фото 1
  • Держатель магнитный для ножей Kamille 10551056 48*5*1.5см - фото 2
  • Держатель магнитный для ножей Kamille 10551056 48*5*1.5см - фото 3
  • Держатель магнитный для ножей Kamille 10551056 48*5*1.5см - фото 4
Держатель магнитный для ножей Kamille 10551056 48*5*1.5см - фото 1
Держатель магнитный для ножей Kamille 10551056 48*5*1.5см - фото 2
Держатель магнитный для ножей Kamille 10551056 48*5*1.5см - фото 3
Держатель магнитный для ножей Kamille 10551056 48*5*1.5см - фото 4
670 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306614
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендKamille
Тип товараПодставки и держатели для ножей
Количество предметов в наборе1
Материал: магнит. Размеры: 48*5*1.5см. Способ установки: настенный. Крепление: дюбель. Назначение: для ножей из нержавеющей стали. Цвет: светлое дерево, темное дерево. Подходит для мытья в посудомоечной машине: нет. Упаковка: цветная картонная коробка.


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Держатель магнитный для ножей Kamille 10551056 48*5*1.5см - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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