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Кастрюля Bollire BR-1103 4,3л

Артикул: 306601
  • Кастрюля Bollire BR-1103 4,3л - фото 1
  • Кастрюля Bollire BR-1103 4,3л - фото 2
  • Кастрюля Bollire BR-1103 4,3л - фото 3
Кастрюля Bollire BR-1103 4,3л - фото 1
Кастрюля Bollire BR-1103 4,3л - фото 2
Кастрюля Bollire BR-1103 4,3л - фото 3
3 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 306601
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БрендBollire
Тип товара
Объем, л4,3
Высота, см10,5
Диаметр, см24
Вес, кг1
Материал корпусалитой алюминий
Внутреннее покрытиеPFLUON Marble - трехслойное, износостойкое антипригарное покрытие
Крышка в комплектеда
Материал крышкитермостойкое стекло с силиконовым ободом
Материал ручки (-ек)бакелит, с покрытием SOFT TOUCH и силиконовыми вставками
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваГермания
Цветчерный гранит
Кастрюля Bollire Milano, изготовленная из литого алюминия, оснащена крышкой. Благодаря толстым стенкам тепло равномерно распределяется по всей поверхности и долго сохраняется. Высокотехнологичное внешнее покрытие стенок и дна выполнено с эффектом мрамора. Крышка из жаропрочного стекла имеет бакелитовую удобную ручку. Кастрюля идеально подходит для приготовления восточного плова, овощей, риса, тушеной баранины, лагмана, в казане делают голубцы и фаршированные перцы, жаркое, мясо с овощами и многие другие блюда.


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