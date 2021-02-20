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Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л

Артикул: 306588
  • Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 1
  • Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 2
  • Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 3
  • Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 4
  • Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 5
  • Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 6
  • Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 7
  • Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 8
Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 1
Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 2
Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 3
Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 4
Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 5
Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 6
Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 7
Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - фото 8
990 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306588
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKamille
Тип товара
Объем, л1,5
Высота, см10
Диаметр, см16
Материал корпусанержавеющая сталь
Крышка в комплектеда
Материал крышкитермостойкое стекло
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваПольша
Цветстальной
Кастрюля из нержавеющей стали 1. 5 л Kamille KM - 4920 - нужная и незаменимая вещь на Вашей кухне. Кастрюля выполнена из качественных материалов с использованием современных технологий производства. Такая кастрюля имеет прекрасный внешний вид, оснащена 5-слойным капсульным дном и отличается высокой прочностью и долговечностью в использовании. Благодаря своим эргономичным свойствам, кастрюля будет служить Вам очень долго и принесет только удовольствие от использования.


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Самовывоз невозможен
Кастрюля Kamille КМ-4920 1,5л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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