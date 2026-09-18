Набор ножей Rondell Urban RD-1010 3шт с разделочной доской
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы ножей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%2 710 руб. 2 922 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 306579
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наборы ножей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х2
Вес, г.
933
Описание товара Набор ножей Rondell Urban RD-1010 3шт с разделочной доской
Материал: высококачественная немецкая нержавеющая сталь X30Cr13. Толщина клинка: 2 мм. Материал изготовления доски: полипропилен. Набор включает в себя: 3 ножа: поварской, универсальный, для овощей и доска.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
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Материал: высококачественная немецкая нержавеющая сталь X30Cr13. Толщина клинка: 2 мм. Материал изготовления доски: полипропилен. Набор включает в себя: 3 ножа: поварской, универсальный, для овощей и доска.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
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