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Набор ножей Rondell Urban RD-1010 3шт с разделочной доской купить с доставкой в Москве
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Набор ножей Rondell Urban RD-1010 3шт с разделочной доской

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Набор ножей Rondell Urban RD-1010 3шт с разделочной доской - фото 1
Набор ножей Rondell Urban RD-1010 3шт с разделочной доской - фото 2
Набор ножей Rondell Urban RD-1010 3шт с разделочной доской - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы ножей
  • Набор ножей Rondell Urban RD-1010 3шт с разделочной доской - фото 1
  • Набор ножей Rondell Urban RD-1010 3шт с разделочной доской - фото 2
  • Набор ножей Rondell Urban RD-1010 3шт с разделочной доской - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
2 710 руб.  2 922 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306579
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Наборы ножей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х2
Вес, г.
933

Описание товара Набор ножей Rondell Urban RD-1010 3шт с разделочной доской

Материал: высококачественная немецкая нержавеющая сталь X30Cr13. Толщина клинка: 2 мм. Материал изготовления доски: полипропилен. Набор включает в себя: 3 ножа: поварской, универсальный, для овощей и доска.

Отзывы о товаре Набор ножей Rondell Urban RD-1010 3шт с разделочной доской




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Наборы ножей
Страна производитель
Китай
Описание
Материал: высококачественная немецкая нержавеющая сталь X30Cr13. Толщина клинка: 2 мм. Материал изготовления доски: полипропилен. Набор включает в себя: 3 ножа: поварской, универсальный, для овощей и доска.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ножей Rondell Urban RD-1010 3шт с разделочной доской - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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