Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кастрюля Rondell Turquoise RDS-718 3,8л

Артикул: 306568
  • Кастрюля Rondell Turquoise RDS-718 3,8л - фото 1
  • Кастрюля Rondell Turquoise RDS-718 3,8л - фото 2
  • Кастрюля Rondell Turquoise RDS-718 3,8л - фото 3
Кастрюля Rondell Turquoise RDS-718 3,8л - фото 1
Кастрюля Rondell Turquoise RDS-718 3,8л - фото 2
Кастрюля Rondell Turquoise RDS-718 3,8л - фото 3
3 050 руб. 
Купить
+ 51 КэтКоинов
Артикул: 306568
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендRondell
Тип товара
Объем, л3,8
Высота, см11,6
Диаметр, см20
Вес, кг1,5
Материал корпусанержавеющая сталь 18/10
Внутреннее покрытиенет
Крышка в комплектеда
Материал крышкитермостойкое стекло
Материал ручки (-ек)сталь
Сливнет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Страна производстваГермания
Цветбирюзовый, стальной
Бирюзовый цвет в последние несколько лет царит на модных подиумах, и интерес к нему не угасает. Может быть, потому, что он, как и сама бирюза, всегда считался мистическим, а, может, из-за того, что этот оттенок идет практически всем. Если вы любите его так же, как мы, то почему бы не попробовать использовать бирюзовый цвет на кухне — месте, где создается та самая погода в доме?! Специально для поклонников всего изысканного и эффектного бренд R?ndell создал коллекцию Turquoise (так называли европейцы бирюзу, которую привозили из Ирана через Турцию), в состав которой входят кастрюли разного объема, ковш, термос и стильный чайник. Бирюзовый цвет освежит интерьер, удивит гостей и будет радовать хозяев на протяжении длительного времени. Последнее вовсе не удивительно, ведь все предметы коллекции изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Кастрюли и ковш, отличающиеся изумительной округлой формой, имеют тройное вштампованное, а затем вплавленное дно! Их внешнее термостойкое покрытие гарантирует легкий и приятный уход за посудой. Обратите внимание и на надежный и удобный термос, а также на стильный чайник, который сохраняет температуру воды в неизменном виде значительно дольше, чем другие, благодаря внутренней медной металлизации. Коллекция Turquoise сделает вашу кухню особенной, неповторимой и по-весеннему свежей, вне зависимости от сезона за окном!


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кастрюля Rondell Turquoise RDS-718 3,8л - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3050 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...