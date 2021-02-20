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Массажный матрас с функцией подогрева ZENET ZET-780

Артикул: 306444
  • Массажный матрас с функцией подогрева ZENET ZET-780 - фото 1
  • Массажный матрас с функцией подогрева ZENET ZET-780 - фото 2
  • Массажный матрас с функцией подогрева ZENET ZET-780 - фото 3
  • Массажный матрас с функцией подогрева ZENET ZET-780 - фото 4
Массажный матрас с функцией подогрева ZENET ZET-780 - фото 1
Массажный матрас с функцией подогрева ZENET ZET-780 - фото 2
Массажный матрас с функцией подогрева ZENET ZET-780 - фото 3
Массажный матрас с функцией подогрева ZENET ZET-780 - фото 4
4 900 руб. 
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+ 74 КэтКоинов
Артикул: 306444
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендZenet
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля поясницы, для ног, для спины, для шеи
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Длина, см170
Материалпластик, текстиль
Функции и режимывибрация, прогрев
Ширина, см60
Вес, кг1.86
Массажный матрас с функцией подогрева ZENET ZET-780- лечебный эффект значительно усиливается с помощью функции нагрева. Вибромассаж является дополнительной возможностью стимулирования циркуляции крови и работы лимфатической системы. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.


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Самовывоз невозможен
Массажный матрас с функцией подогрева ZENET ZET-780 - этот товар вы можете купить по цене 4900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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