Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(495)137-52-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микродермабразия сапфировая Gezatone MD-3a 933

Артикул: 306427
Скидка 10% предоставляется по промокоду GEZATONE10
  • Микродермабразия сапфировая Gezatone MD-3a 933 - фото 1
  • Микродермабразия сапфировая Gezatone MD-3a 933 - фото 2
  • Микродермабразия сапфировая Gezatone MD-3a 933 - фото 3
  • Микродермабразия сапфировая Gezatone MD-3a 933 - фото 4
Микродермабразия сапфировая Gezatone MD-3a 933 - фото 1
Микродермабразия сапфировая Gezatone MD-3a 933 - фото 2
Микродермабразия сапфировая Gezatone MD-3a 933 - фото 3
Микродермабразия сапфировая Gezatone MD-3a 933 - фото 4
4 830 руб. 
4 990 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

4 080 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 84 КэтКоинов
Артикул: 306427
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендGezatone
Тип товара
Микродермабразия сапфировая Gezatone MD-3a 933


Смотрите также: Антибактериальные средства, Аппараты Дарсонваль, Аппликаторы, Бритье и эпиляция, Весы напольные, Зеркала для макияжа, Ингаляторы, Контактные линзы и аксессуары, Косметологические аппараты, Кровати медицинские, Массажеры, Медицинские измерительные приборы, Медицинское оборудование, Одежда и пояса для похудения, Ортопедические изделия, Ортопедические подушки, Приборы для стрижки, Солевые лампы, Технические средства реабилитации, Товары для маникюра и педикюра, Товары для ухода за полостью рта, Укладка и сушка волос, Физиотерапевтические приборы, Электротепло


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Микродермабразия сапфировая Gezatone MD-3a 933 - купить по цене 4830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...