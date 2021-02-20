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Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1610

Артикул: 306421
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  • Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1610 - фото 2
  • Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1610 - фото 3
  • Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1610 - фото 4
  • Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1610 - фото 5
Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1610 - фото 1
Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1610 - фото 2
Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1610 - фото 3
Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1610 - фото 4
Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1610 - фото 5
15 490 руб. 

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Артикул: 306421
В наличии
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Этот товар можно купить в рассрочку от 1&nbsp;291 руб./месяц 
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БрендGezatone
Тип товара
Назначениедля лица
Действиеантивозрастной уход, RF-лифтинг
Питание от сетида
Функции и режимылифтинг, разглаживание морщин, ровный цвет лица
Косметологический комбайн с 6-ю функциями для моделирования овала лица, подтяжки и укрепления кожи, коррекции второго подбородка и устранения дряблости. Эффективен против морщин и всех возрастных проявлений на коже лица и шеи. Аппарат Gezatone m1610 для омоложения кожи лица с 6-ю функциями: РФ-лифтинга, электромиостимуляции (ЭМС), гальванизации, хромотерапии, микровибрации и охлаждающей тонизации. Сочетание популярных профессиональных методик с выраженной эффективностью позволяет длительно сохранять красоту и молодость.


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Самовывоз невозможен
Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1610 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 15490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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