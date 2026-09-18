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Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром

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Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром - фото 1
Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром - фото 2
Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром - фото 3
Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром - фото 4
Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром - фото 5
Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2150
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром - фото 1
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром - фото 2
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром - фото 3
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром - фото 4
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром - фото 5
  • Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304599
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
термометр на корпусе, отсек для шнура
Дополнительные функции
шкала уровня воды
Дополнительный цвет
серебристый
Защита
защита от включения без воды, защита от перегрева
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
фильтр в носике
Рисунок на корпусе
нет
Мощность, Вт
2150
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х22
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром

Чайник Kitfort КТ-6102 имеет встроенный термометр, выполненный в винтажном стиле. Это очень удобно для заваривания различных напитков, для которых требуется определённая температура воды. Например, зелёный чай, белый чай, кофе и тд. Необычная форма корпуса, стильный дизайн и оригинальные цветовые решения сделают чайник украшением вашей кухни! Крышка чайника полностью съёмная, что облегчает доступ внутрь чайника. За один раз в чайнике можно вскипятить до 1,7 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью! Мерная шкала позволяет легко следить за уровнем воды. В кнопку включения/выключения встроен индикатор нагрева. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплёскивания и брызг и быстро наполнять её. В носике чайника расположен съёмный фильтр от накипи, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку. Чайник оснащён контроллером Strix - № 1 среди поставщиков компонентов для электрочайников. Он устраняет риски короткого замыкания и возгорания прибора. Обеспечивает защиту при закипании, при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы.

Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-6102-1 черный с серебром




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
термометр на корпусе, отсек для шнура
Дополнительные функции
шкала уровня воды
Дополнительный цвет
серебристый
Защита
защита от включения без воды, защита от перегрева
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
фильтр в носике
Рисунок на корпусе
нет
Мощность, Вт
2150
Развернуть
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Чайник Kitfort КТ-6102 имеет встроенный термометр, выполненный в винтажном стиле. Это очень удобно для заваривания различных напитков, для которых требуется определённая температура воды. Например, зелёный чай, белый чай, кофе и тд. Необычная форма корпуса, стильный дизайн и оригинальные цветовые решения сделают чайник украшением вашей кухни! Крышка чайника полностью съёмная, что облегчает доступ внутрь чайника. За один раз в чайнике можно вскипятить до 1,7 л воды. Этого хватит, чтобы приготовить горячие напитки на большую семью! Мерная шкала позволяет легко следить за уровнем воды. В кнопку включения/выключения встроен индикатор нагрева. Специальная форма носика позволяет точно наливать воду в чашку без расплёскивания и брызг и быстро наполнять её. В носике чайника расположен съёмный фильтр от накипи, который задерживает частички накипи и предотвращает их попадание в чашку. Чайник оснащён контроллером Strix - № 1 среди поставщиков компонентов для электрочайников. Он устраняет риски короткого замыкания и возгорания прибора. Обеспечивает защиту при закипании, при включении чайника без воды и при снятии с базы во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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