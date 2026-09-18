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Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW купить с доставкой в Москве
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Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW

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Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 1
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 2
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 3
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 4
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 5
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 6
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 7
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 8
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 9
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 10
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 11
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 12
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 13
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 14
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 15
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 16
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 17
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 18
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 19
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 20
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 21
Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фоторюкзаки
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 1
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 2
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 3
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 4
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 5
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 6
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 7
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 8
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 9
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 10
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 11
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 12
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 13
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 14
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 15
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 16
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 17
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 18
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 19
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 20
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 21
  • Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304224
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Габариты (ВхШхГ), см
35x24x62
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
3

Описание товара Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW

Есть моменты, когда вы должны быть готовы к долгому пути. Разнообразные камеры для съемок, несколько устройств для рабочего процесса и сжатый график. Вам необходимо иметь рюкзак для авиаперелетов и комфорт в течение всего дня для перевозки тяжелых грузов на удаленные дистанции. Следующее поколение популярного рюкзака Pro Trekker от Lowepro отличается продуманной организацией внутреннего пространства и современной эргономикой. Включает AW для дополнительной защиты от элементов.

Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Pro Trekker BP 550 AW II Grey LP37270-PWW




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Габариты (ВхШхГ), см
35x24x62
Дождевик
да
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
темно-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Есть моменты, когда вы должны быть готовы к долгому пути. Разнообразные камеры для съемок, несколько устройств для рабочего процесса и сжатый график. Вам необходимо иметь рюкзак для авиаперелетов и комфорт в течение всего дня для перевозки тяжелых грузов на удаленные дистанции. Следующее поколение популярного рюкзака Pro Trekker от Lowepro отличается продуманной организацией внутреннего пространства и современной эргономикой. Включает AW для дополнительной защиты от элементов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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