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Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см купить с доставкой в Москве
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Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см

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Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см - фото 1
Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см - фото 2
Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см - фото 3
Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см - фото 4
Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Этажерка
  • Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см - фото 1
  • Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см - фото 2
  • Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см - фото 3
  • Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см - фото 4
  • Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
2 150 руб.  4 046 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303980
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Этажерка
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х27х13
Вес, кг.
2.8

Описание товара Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см

Максимальная нагрузка на каждый из 3 ярусов этажерки - до 5 кг. Изготовлена из прочного металла. Диаметр несущих трубок – 13 мм. Выполнена в серебристом цвете, который будет гармонировать с большинством офисных и домашних интерьеров. Этажерка оснащена самоориентирующимися колёсами, позволяющими с легкостью перемещать её во время уборки, не повреждая напольное покрытие. Размеры модели - 43,5х26х62,5 см. Вес - 2,2 кг. Собирается без использования крепежа.

Отзывы о товаре Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Этажерка
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание

Максимальная нагрузка на каждый из 3 ярусов этажерки - до 5 кг. Изготовлена из прочного металла. Диаметр несущих трубок – 13 мм. Выполнена в серебристом цвете, который будет гармонировать с большинством офисных и домашних интерьеров. Этажерка оснащена самоориентирующимися колёсами, позволяющими с легкостью перемещать её во время уборки, не повреждая напольное покрытие. Размеры модели - 43,5х26х62,5 см. Вес - 2,2 кг. Собирается без использования крепежа.

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Доставка
Отзывы


Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, серебристая, 43,5*26*62,5 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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