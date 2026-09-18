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Фен Sonnen HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный купить с доставкой в Москве
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Фен Sonnen HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный

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Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 1
Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 2
Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 3
Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 4
Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 5
Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 6
Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 7
Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 8
Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 9
Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 10
Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
  • Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 1
  • Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 2
  • Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 3
  • Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 4
  • Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 5
  • Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 6
  • Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 7
  • Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 8
  • Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 9
  • Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 10
  • Фен SONNEN HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный, 453503 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303646
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Фены
Размеры в упаковке, см
28х24х10
Вес, г.
792

Описание товара Фен Sonnen HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный

Устройство имеет мощность 2200 Вт, 2 режима скорости воздушного потока и 3 режима регулировки температуры. Обладает функцией подачи холодного воздуха, а также защиты от перегрева. Петля для подвешивания обеспечит удобное хранение устройства. Материал корпуса выполнен из пластика. Длина сетевого шнура составляет 1,6 м. Благодаря небольшому весу 600 г феном удобно пользоваться. Насадка-концентратор в комплекте.

Отзывы о товаре Фен Sonnen HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Фены
Описание

Устройство имеет мощность 2200 Вт, 2 режима скорости воздушного потока и 3 режима регулировки температуры. Обладает функцией подачи холодного воздуха, а также защиты от перегрева. Петля для подвешивания обеспечит удобное хранение устройства. Материал корпуса выполнен из пластика. Длина сетевого шнура составляет 1,6 м. Благодаря небольшому весу 600 г феном удобно пользоваться. Насадка-концентратор в комплекте.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фен Sonnen HD-2019, 2200Вт, 2 скоростных режима, 3 темп. режима, холодный воздух, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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