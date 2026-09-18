Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-999, 1800 Вт, нержавеющая сталь, хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-999, 1800 Вт, нержавеющая сталь, хром
Мощность 1800 Вт обеспечивает время сушки рук за 15 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Модель относится к современному скоростному типу электросушителей. Высокопроизводительный мотор нагнетает мощный поток воздуха, в результате чего руки высушиваются очень быстро. Несомненным плюсом данной модели является наличие корпуса из нержавеющей стали, что обеспечивает повышенную антивандальную безопасность устройства. Данная модель идеально подойдет для мест со средней и высокой проходимостью. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями и шаблон установки для удобства разметки точек крепления. Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
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Мощность 1800 Вт обеспечивает время сушки рук за 15 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Модель относится к современному скоростному типу электросушителей. Высокопроизводительный мотор нагнетает мощный поток воздуха, в результате чего руки высушиваются очень быстро. Несомненным плюсом данной модели является наличие корпуса из нержавеющей стали, что обеспечивает повышенную антивандальную безопасность устройства. Данная модель идеально подойдет для мест со средней и высокой проходимостью. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями и шаблон установки для удобства разметки точек крепления. Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
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