Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, серебристая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-798S, 2300 Вт, нержавеющая сталь, серебристая
Мощность 2300 Вт обеспечивает время сушки рук всего за 15 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Эргономичный дизайн и надежная конструкция. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и антивандальную безопасность устройства. В комплект поставки входит набор для крепления к стене. Данный товар сочетает в себе доступную цену и хорошие показатели производительности, поэтому ее можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.
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Мощность 2300 Вт обеспечивает время сушки рук всего за 15 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Эргономичный дизайн и надежная конструкция. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и антивандальную безопасность устройства. В комплект поставки входит набор для крепления к стене. Данный товар сочетает в себе доступную цену и хорошие показатели производительности, поэтому ее можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.
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