Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, белая
Мощность 1500 Вт обеспечивает время сушки рук за 30 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Особенностью данной модели является наличие металлического корпуса, что обеспечивает повышенную антивандальную безопасность устройства. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями и шаблон установки для удобства разметки точек крепления.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 790 руб. 6 890 руб.948 руб. в СплитСушилка для рук Ballu BAHD-2000DM White
-
В наличииЦена 4 690 руб.1173 руб. в СплитСушилка для рук ENGY ENH-01 Pro (2000Вт, белая)
-
В наличииЦена 5 840 руб. 9 500 руб.1460 руб. в СплитСушилка для рук Ballu BAHD-1000AS белый
-
В наличииЦена 5 920 руб. 9 500 руб.1480 руб. в СплитСушилка для рук Ballu BAHD-1800
-
В наличииЦена 5 980 руб. 11 880 руб.1495 руб. в СплитСушилка для рук Electrolux EHDA/HPW-1800W
-
В наличииЦена 9 270 руб. 17 820 руб.2318 руб. в СплитСушилка для рук Electrolux EHDA-2500W
-
В наличииЦена 9 270 руб. 17 820 руб.2318 руб. в СплитСушилка для рук Electrolux EHDA-2500
-
В наличииЦена 9 630 руб. 17 820 руб.2408 руб. в СплитСушилка для рук Electrolux EHDA/N-2500
-
В наличииЦена 12 380 руб. 22 570 руб.3095 руб. в СплитРукосушилка высокоскоростная Electrolux EHDA-1110
-
В наличииЦена 14 010 руб. 22 570 руб.3503 руб. в СплитСушилка для рук Electrolux EHDA/BH-800 серый
-
В наличииЦена 23 940 руб. 47 500 руб.5985 руб. в СплитСушилка для рук Electrolux EHDA/HPF-1200W электрическая высокоск...
Мощность 1500 Вт обеспечивает время сушки рук за 30 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Особенностью данной модели является наличие металлического корпуса, что обеспечивает повышенную антивандальную безопасность устройства. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями и шаблон установки для удобства разметки точек крепления.
Отзывы о товаре Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, белая