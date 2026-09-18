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Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, белая купить с доставкой в Москве
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Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, белая

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Сушилка для рук SONNEN HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, антивандальная, белая 604193 - фото 1
Сушилка для рук SONNEN HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, антивандальная, белая 604193 - фото 2
Сушилка для рук SONNEN HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, антивандальная, белая 604193 - фото 3
Сушилка для рук SONNEN HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, антивандальная, белая 604193 - фото 4
Сушилка для рук SONNEN HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, антивандальная, белая 604193 - фото 5
Сушилка для рук SONNEN HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, антивандальная, белая 604193 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Сушилка для рук SONNEN HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, антивандальная, белая 604193 - фото 1
  • Сушилка для рук SONNEN HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, антивандальная, белая 604193 - фото 2
  • Сушилка для рук SONNEN HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, антивандальная, белая 604193 - фото 3
  • Сушилка для рук SONNEN HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, антивандальная, белая 604193 - фото 4
  • Сушилка для рук SONNEN HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, антивандальная, белая 604193 - фото 5
  • Сушилка для рук SONNEN HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, антивандальная, белая 604193 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303633
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Размеры в упаковке, см
32х24х21
Вес, кг.
3.2

Описание товара Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, белая

Мощность 1500 Вт обеспечивает время сушки рук за 30 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Особенностью данной модели является наличие металлического корпуса, что обеспечивает повышенную антивандальную безопасность устройства. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями и шаблон установки для удобства разметки точек крепления.

Отзывы о товаре Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, белая




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Описание

Мощность 1500 Вт обеспечивает время сушки рук за 30 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Особенностью данной модели является наличие металлического корпуса, что обеспечивает повышенную антивандальную безопасность устройства. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями и шаблон установки для удобства разметки точек крепления.

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Отзывы


Сушилка для рук антивандальная Sonnen HD-298, 1500 Вт, металлический корпус, белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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