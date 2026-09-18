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Сушилка для рук Sonnen HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая купить с доставкой в Москве
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Сушилка для рук Sonnen HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая

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Сушилка для рук SONNEN HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая, 604191 - фото 1
Сушилка для рук SONNEN HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая, 604191 - фото 2
Сушилка для рук SONNEN HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая, 604191 - фото 3
Сушилка для рук SONNEN HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая, 604191 - фото 4
Сушилка для рук SONNEN HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая, 604191 - фото 5
Сушилка для рук SONNEN HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая, 604191 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Сушилка для рук SONNEN HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая, 604191 - фото 1
  • Сушилка для рук SONNEN HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая, 604191 - фото 2
  • Сушилка для рук SONNEN HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая, 604191 - фото 3
  • Сушилка для рук SONNEN HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая, 604191 - фото 4
  • Сушилка для рук SONNEN HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая, 604191 - фото 5
  • Сушилка для рук SONNEN HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая, 604191 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 303631
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Размеры в упаковке, см
31х24х18
Вес, кг.
2.35

Описание товара Сушилка для рук Sonnen HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая

Мощность 1650 Вт обеспечивает время сушки рук за 25 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Одним из преимуществ данной модели является сочетание относительно небольшой мощности с высокими параметрами производительности. Эргономичный дизайн, надежная конструкция и доступная цена делают данную модель идеальным вариантом для мест с невысокой и средней проходимостью. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями и шаблон установки для удобства разметки точек крепления. Данный товар сочетает в себе доступную цену и хорошие показатели производительности, поэтому ее можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Sonnen HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Описание

Мощность 1650 Вт обеспечивает время сушки рук за 25 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Одним из преимуществ данной модели является сочетание относительно небольшой мощности с высокими параметрами производительности. Эргономичный дизайн, надежная конструкция и доступная цена делают данную модель идеальным вариантом для мест с невысокой и средней проходимостью. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями и шаблон установки для удобства разметки точек крепления. Данный товар сочетает в себе доступную цену и хорошие показатели производительности, поэтому ее можно смело отнести к среднему ценовому сегменту.

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Отзывы


Сушилка для рук Sonnen HD-165, 1650 Вт, пластиковый корпус, белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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