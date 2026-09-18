Сушилка для рук Sonnen HD-988, 850 Вт, пластиковый корпус, белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сушилка для рук Sonnen HD-988, 850 Вт, пластиковый корпус, белая
Мощность 850 Вт обеспечивает время сушки рук за 35 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Пластиковый корпус в белом цвете впишется в любой интерьер. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями, кронштейн и шаблон установки для удобства разметки точек крепления.
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Мощность 850 Вт обеспечивает время сушки рук за 35 секунд. Стандарт IPX1 гарантирует защиту от брызг. Включается и выключается сушилка автоматически при помощи инфракрасного сенсора. Пластиковый корпус в белом цвете впишется в любой интерьер. В комплект входит набор для монтажа: шурупы с пластиковыми дюбелями, кронштейн и шаблон установки для удобства разметки точек крепления.
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