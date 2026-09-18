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Сетевой адаптер Ethernet Satechi Aluminum Type-C to Gigabit Ethernet Gray купить с доставкой в Москве
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Сетевой адаптер Ethernet Satechi Aluminum Type-C to Gigabit Ethernet Gray

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Сетевой адаптер Ethernet Satechi Aluminum Type-C to Gigabit Ethernet Gray - фото 1
Сетевой адаптер Ethernet Satechi Aluminum Type-C to Gigabit Ethernet Gray - фото 2
Сетевой адаптер Ethernet Satechi Aluminum Type-C to Gigabit Ethernet Gray - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевой адаптер Ethernet Satechi Aluminum Type-C to Gigabit Ethernet Gray - фото 1
  • Сетевой адаптер Ethernet Satechi Aluminum Type-C to Gigabit Ethernet Gray - фото 2
  • Сетевой адаптер Ethernet Satechi Aluminum Type-C to Gigabit Ethernet Gray - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301785
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Характеристики

Бренд
SATECHI
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х4
Вес, г.
50

Описание товара Сетевой адаптер Ethernet Satechi Aluminum Type-C to Gigabit Ethernet Gray

Переходник Satechi Aluminum Type-C To Gigabit Ethernet Adapter позволит подключить ваш MacBook или любой другой ПК, поддерживающий интерфейс USB тип C, к высокоскоростному Ethernet-соединению. Это позволит выходить вам в сеть, используя проводное подключение, которое поддерживает скорость 1 Гбит/с. Интерфейс USB-C совместим с Thunderbolt третьего поколения и обеспечивает высокую скорость обмена данными.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Ethernet Satechi Aluminum Type-C to Gigabit Ethernet Gray




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Характеристики
Бренд
SATECHI
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Переходник Satechi Aluminum Type-C To Gigabit Ethernet Adapter позволит подключить ваш MacBook или любой другой ПК, поддерживающий интерфейс USB тип C, к высокоскоростному Ethernet-соединению. Это позволит выходить вам в сеть, используя проводное подключение, которое поддерживает скорость 1 Гбит/с. Интерфейс USB-C совместим с Thunderbolt третьего поколения и обеспечивает высокую скорость обмена данными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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