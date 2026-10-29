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Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black купить с доставкой в Москве
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Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black

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Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black - фото 2
Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь компьютерная беспроводная
  • Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black - фото 1
  • Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black - фото 2
  • Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301501
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black
430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Мышь компьютерная беспроводная
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
93

Описание товара Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black

Чувствительный оптический сенсор обеспечивает точное позиционирование курсора. Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы. Оптический сенсор мыши позволяет работать практически на любой поверхности. Нано-ресивер: компактный приемник сигнала, который можно оставлять включенным в порт компьютера даже при транспортировке, не боясь его потери или повреждений, т.к. он выступает из корпуса компьютера всего лишь на несколько миллиметров.

Отзывы о товаре Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Мышь компьютерная беспроводная
Описание
Чувствительный оптический сенсор обеспечивает точное позиционирование курсора. Легкая установка, для работы не нужны дополнительные драйверы. Оптический сенсор мыши позволяет работать практически на любой поверхности. Нано-ресивер: компактный приемник сигнала, который можно оставлять включенным в порт компьютера даже при транспортировке, не боясь его потери или повреждений, т.к. он выступает из корпуса компьютера всего лишь на несколько миллиметров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь SmartBuy One 358 AG SBM-358AG-K Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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