Внешний аккумулятор Red Line Tech PDP-3А 10000mAh Silver
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Характеристики
Тип товара
Внешний аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 301129
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
150
Описание товара Внешний аккумулятор Red Line Tech PDP-3А 10000mAh Silver
Универсальный внешний аккумулятор предназначен для зарядки различных мобильных устройств. Благодаря компактным размерам и малому весу Вы всегда можете держать внешний аккумулятор при себе и оперативно заряжать Ваше мобильное устройство.
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Универсальный внешний аккумулятор предназначен для зарядки различных мобильных устройств. Благодаря компактным размерам и малому весу Вы всегда можете держать внешний аккумулятор при себе и оперативно заряжать Ваше мобильное устройство.
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