Объектив Sigma AF 18-35mm f/1.8 DC HSM Nikon F

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|Бренд
|Sigma
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Nikon F
|Внутренняя фокусировка
|нет
|Диаметр фильтра
|72 мм
|Тип объектива
|широкоугольный
|Ультразвуковой привод
|есть
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/1.80
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/1.80
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|35
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|18
|Стабилизатор изображения
|нет
|Фокусное расстояние
|переменное
|Вес, кг
|0.81
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10.05.2020
УНИКАЛЬНЫЙ, другого такого не найти!
Качество запредельное, лучше уже быть не может.
Резкий.
Не нужно менять каждый раз объектив, упрощает жизнь.
Недостатки:
Дороговат. Хотя если считать его как 2 в одном, то получается в самый раз.
Тяжеловат, но если опять же считать как 2 в одном, то норм.
Комментарий:
Идеально подошел к bmcc+speedbooster.
10.05.2020
При правильной настройке резкий до предела.
Боке изумительное.
Заменяет кучу фиксов.
Светосила.
Мотор очень тихий.
Даже при недостаточном овещении АФ достаточно точный и не рыскает.
Недостатки:
Пришлось несколько часов потратить на юстировку. Но это скорее не недостаток, а особенность.
Комментарий:
Большой, тяжёлый, качественный.
Сразу покупайте док для юстировки, не жлобитесь.
Либо ищите напрокат.
04.05.2019
Дырка, чёткость даже на 1.8, удобные ФР для съёмки в помещениях, более-менее адекватный ценник, комплектация, отличное боке, нордическая стойкость к боковому и контровому свету, очень слабые ХА, качество сборки.
Недостатки:
Виньетирование на 35 мм, плавающий фокус — на широком слегка во фронт, на узком бек-фокус, это знаменитое качество сигмы, компенсируется USB-доком. Недостаток разрешающей способности при слабом свете, странная цветопередача.
Комментарий:
Понятно, что конкурентов у этого стекла нет и пока не заметно, что они вообще будут. Понятно, что хотелось бы длинный конец подлиннее, а короткий по короче. Если сравнивать с Nikkor 17-55 f/2.8, а сравнивать больше особо не с чем, то, конечно, заметна некоторая нехватка разрешения при слабом свете. С другой стороны, ни на чём кроме D7100 её видно не будет — у большинства фотоаппаратов матрица менее разрешающая. Цветопередача странная, любит расцвечивать тени, это легко правится при постобработке, но иногда можно попасть на непоправимое. Виньетирование наличествует, ХА не особо.
Но. Взамен мы получаем абсолютно резкий по всему полю объектив с фантастической диафрагмой и удобными ФР. Стойкий к засветке и светосильный. Кто снимает вечеринки в полутёмных подвалах — must have.
04.05.2019
Светосила
Резкость
Сборка
Бокэ
Комплект
Недостатки:
Автофокус
Комментарий:
Давно высматривал себе эту сигму и вот решился. В итоге в целом я ей доволен, но нюансы есть. Плюсы:
+ светосила 1.8 на зуме - это что-то с чем-то. По ГРИП выходит аналог зума с 2.8 на фф;
+ резкость с открытой даже для фиксов дело нечастое, а тут зум. При этом на ф2.8 даже углы резкие, на ф4 просто бритва;
+ сборка шикарная, никаких люфтов, кольца фокуса и зума плавные и точные - это полезно для видео;
+ бокэ у ширика-зума для меня казалось совершенно второстепенным, но попробовав эту сигму я понял, что тут даже групповой портрет в узком помещении можно снять с бокэ. И размытие приятное;
+ в комплекте стандартный для сигмы полужесткий чехол и отличная бленда.
Кроме того были некоторые опасения:
* слишком большой вес и размеры. Опять же не вдавался в подробности перед покупкой, но по отзывам читал, что объектив прямо огромный. По факту заметно меньше 24-70 2.8 и по размерам и по весу. С начальными камерами использовать чуть сложнее, но это совсем не проблема;
* высокая цена. Но по факту она более чем обоснована с учетом возможностей и уникальности.
Ну и минус этого стекла - точность автофокуса. К скорости и шуму претензий нет - все быстро и бесшумно. А вот точность оставляет желать лучшего. На д5200 мажет сильно, на д5100 чуть меньше (но точка фокуса в грип на мдф не попадает), на д200 и д80 мажет немного, на д7000 мажет сильно, но поправимо внутрикамерными настройками, на д70с и фудже с5про бьет в цель. Удивлен отчего такое может быть - даже догадок нет никаких. На этих же камерах другие объективы ведут себя вполне адекватно, включая сигмовский 10-20 4-5.6. Жаль, что никон и кэнон ведет политику неразглашения тонкостей работы алгоритмов автофокуса. В моем случае док-станция не поможет - вылечу объектив на одной тушке - начнет мазать на другой.
Снимать видео на объектив одно удовольствие - большой охват сцены, узкая ГРИП и удобные кольца фокуса и зума помогают в этом.
В итоге, объектив мне понравился и не смотря на автофокус - оставляю его себе в коллекцию:)
04.05.2019
+ РЕЗКОСТЬ
+ СВЕТОСИЛА
+ Качество сборки
+ Шустрый автофокус
+ Прекрасное боке
+ Солидный и элегантный
+ Хорошая комплектация
Недостатки:
- Не выявил (есть пара потенциальных, но не стал их указывать, почему, объясню ниже)
1) Цена. Но глупо это писать вообще! Ибо объектив мало того, что очень качественный, так и конкурентов у него не было, нет и не известно будут ли. 2) Вес. Почти килограмм, но в "боевых условиях", особенно при съёмке видео это помогает избегать шевелинки и лучше контролировать ручную настройку фокуса.
Комментарий:
Прекрасный объектив! Впечатления очень положительные. Открытая "дырка" рабочая, и это мало сказано, она РЕЗКАЯ, настолько что даже дерзкая)) Сможет легко потягаться даже с некоторыми фиксами. Также стоит отметить светосилу, f/1.8 для зум-объектива и с такими ФР, у него просто нет конкурентов на рынке. Качество сборки...эм ну у меня просто нет слов чтобы его описать. Всё очень качественно, никаких зазоров или люфтов, всё что вам нужно знать, что это монолитный кусок высококачественного стекла в металле! Дизайн благородный, солидный. Никаких лишних понтов (цветастых колец, надписей и т.п.), объектив чем то напоминает по внешнему виду Ролс Ройс, ничего лишнего, но при одном лишь взгляде на него сразу чувствуешь первоклассное качество. Кольца зумирования и фокусировки вращаются очень плавно, чувствуешь каждые пол миллиметра сдвига. При съёмке видео позволяет плавно контролировать фокус на все 100%! Никаких "хоботов" и вращения передней линзы НЕТ, не при зумировании, не при фокусировке. По праву носит свою эмблему серии "Art", рисунок художественный, боке приятное, ровное! Комы нет, а астигматизм настолько минимален даже по углам кадра, что "простые смертные" ни за что не догадаются, что такой дефект бывает в боке. А теперь потенциальные минусы, которые я не стал писать. При покупке выбирал из двух экземпляров, первый был с фронт-фокусом, второй идеально встал. Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО выбирайте подходящий экземпляр в магазине! В темноте автофокус иногда может с партизанить и уйти во фронт, но это не критично на таких ФР, а USB Dock уничтожит эту проблему навеки. Вообщем забудьте всё, что я написал выше. Единственное, что вы должны знать об этом объективе, только то, что это ОТЛИЧНЫЙ ОБЪЕКТИВ! И если видите на объективах Sigma эмблему "Art", не задавайте лишних вопросов, а просто покупайте и вы не пожалеете!