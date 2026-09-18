Корпус FORMULA / Formula CS-102 Black
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Характеристики
Описание товара Корпус FORMULA / Formula CS-102 Black
Соответствующий типоразмеру Mini-Tower корпус AeroCool Cs-102 – модель от широко известного производителя компьютерных корпусов. Классический дизайн модели будет гармонировать с большинством интерьеров. Для многих пользователей важным преимуществом корпуса станет его компактность: габаритные размеры будущего компьютера будут составлять 345x190x372 мм. Такой системный блок можно будет установить в небольшой нише или даже на столе. Корпус AeroCool Cs-102 совместим с материнскими платами форм-факторов Micro-ATX и Mini-ITX. Такие платы часто применяются при сборке офисных компьютеров, но ничто не мешает вам сконструировать и домашний компьютер универсального назначения. Корпус имеет 4 слота расширения. Несмотря на компактность модели, в ее оснащение входит отсек для 5.25-дюймовых накопителей и других устройств. Максимально возможная длина видеоадаптера равна 240 мм. Максимальная высота процессорного кулера – 150 мм. Блок питания в комплектацию корпуса не входит. Выбор этого важнейшего конструктивного элемента предоставлен пользователю.
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