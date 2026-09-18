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Игра для ПК Меч и Магия. Герои VII - Испытание огнем [UB_1849] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Меч и Магия. Герои VII - Испытание огнем [UB_1849] (электронный ключ)

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Игра для ПК Меч и Магия. Герои VII - Испытание огнем [UB_1849] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300799
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Меч и Магия. Герои VII - Испытание огнем [UB_1849] (электронный ключ)

Описание

Для игры в "Испытание огнем" не требуется установка оригинального продукта. Это дополнение идеально подходит как для давних фанатов серии, так и для новых игроков, желающих открыть для себя вселенную Меч и Магия Герои.

В центре сюжета дополнения "Испытание огнем" - конфликт между Священной империей Грифона и королевством гномов - Гримхеймом. Вас ждет новая захватывающая история в полюбившейся вселенной.

Особенности игры:

  • Новый контент и разнообразие тактических приемов. Пройдите две новые захватывающие кампании, повествующие о недавно коронованном императоре Иване Грифоне и легендарных героях народа гномов. Насладитесь усовершенствованными игровыми механиками и дополнительным контентом, включающим шесть новых карт для игры в режиме «Схватка» и два дополнительных сценария, созданных знаменитым сценаристом Терри Б. Рэем, работавшим над созданием игры Герои Меча и Магии IV.
  • Уникальное сочетание стратегии и ролевой игры Открывайте чарующие просторы сказочного мира, захватывайте новые территории, развивайте экономику и ведите в бой армии легендарных существ. Развивайте героев Меча и Магии: к вашим услугам сотни невероятных навыков и множество могущественных артефактов.
  • Заново откройте для себя великолепие вселенной Меч и Магия Командуйте яркими героями и знакомыми по предыдущим играм серии существами подгорного королевства: к вашей армии присоединятся огненные гиганты, жрецы рун и красные драконы. Вас ждут новые артефакты, навыки и достижения. Оцените по достоинству новый тип местности - горы - и новый город с уникальным набором построек.

Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

© 2014 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Might & Magic, Heroes, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 660 3.3 GHz или AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 20 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Меч и Магия. Герои VII - Испытание огнем [UB_1849] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Для игры в "Испытание огнем" не требуется установка оригинального продукта. Это дополнение идеально подходит как для давних фанатов серии, так и для новых игроков, желающих открыть для себя вселенную Меч и Магия Герои.

    В центре сюжета дополнения "Испытание огнем" - конфликт между Священной империей Грифона и королевством гномов - Гримхеймом. Вас ждет новая захватывающая история в полюбившейся вселенной.

    Особенности игры:

    • Новый контент и разнообразие тактических приемов. Пройдите две новые захватывающие кампании, повествующие о недавно коронованном императоре Иване Грифоне и легендарных героях народа гномов. Насладитесь усовершенствованными игровыми механиками и дополнительным контентом, включающим шесть новых карт для игры в режиме «Схватка» и два дополнительных сценария, созданных знаменитым сценаристом Терри Б. Рэем, работавшим над созданием игры Герои Меча и Магии IV.
    • Уникальное сочетание стратегии и ролевой игры Открывайте чарующие просторы сказочного мира, захватывайте новые территории, развивайте экономику и ведите в бой армии легендарных существ. Развивайте героев Меча и Магии: к вашим услугам сотни невероятных навыков и множество могущественных артефактов.
    • Заново откройте для себя великолепие вселенной Меч и Магия Командуйте яркими героями и знакомыми по предыдущим играм серии существами подгорного королевства: к вашей армии присоединятся огненные гиганты, жрецы рун и красные драконы. Вас ждут новые артефакты, навыки и достижения. Оцените по достоинству новый тип местности - горы - и новый город с уникальным набором построек.

    Внимание! Этот продукт предназначен для использования только на территории стран: Российская Федерация, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан и Украина. Вы не сможете активировать данный продукт за пределами указанных стран.

    © 2014 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Might & Magic, Heroes, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 (64 bit) / 8 (64 bit) / 8.1 (64 bit) Процессор Intel Core i5 660 3.3 GHz или AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVidia GeForce GTX460 или AMD Radeon HD5850 (1024 MB VRAM) DirectX 10.0 Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 20 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
    • Самовывоз
    Доставка
    Отзывы


    Игра для ПК Меч и Магия. Герои VII - Испытание огнем [UB_1849] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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