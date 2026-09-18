Игра для ПК Меч и Магия. Герои III. Возрождение Эрафии. HD Edition [UB_497] (электронный ключ)
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Меч и Магия. Герои III. Возрождение Эрафии. HD Edition [UB_497] (электронный ключ)
Описание
С ностальгией вспоминаете о бессонных ночах, проведенных в сражениях с Черными Драконами, Архангелами, Демонами и Чародеями? Настоящие фанаты Героев Меча и Магии III, у нас есть отличные новости! Самая популярная игра в серии – теперь в HD-качестве! Сыграйте в обновленную версию пошаговой стратегии: помогите королеве Катрине Железный Кулак восстановить мир в родных землях и вернуть себе трон Эрафии. Судьбы героев снова в ваших руках! Создайте великую армию, не стесняйтесь использовать магию – одерживайте победы, о которых станут слагать легенды! Герои® Меч и Магия® III– пошаговая стратегия, увидевшая свет в феврале 1999 года.
Особенности игры
- Теперь в HD-качестве: великолепная графика, поддержка широкоформатных экранов – в обновленной версии игры сражения станут более красочными и захватывающими.
- Наслаждайтесь игровым процессом Герои®III: вас ждут 7 кампаний, 50 карт и редактор для них, а также возможность игры по локальной сети.
- Новый режим сетевой игры: теперь, благодаря Steamworks, вы получите доступ в сетевое лобби, где сможете общаться с друзьями и бросить вызов сообществу Герои® III.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista / XP Процессор Intel Core2 Duo E4400 с тактовой частотой 2.0 ГГц, AMD Athlon64 X2 3800+ с тактовой частотой 2.0 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта nVIDIA GeForce 8800GT или AMD Radeon HD2900 (с 256 МБ памяти и поддержкой шейдеров 4.0) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 2,7 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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Описание
С ностальгией вспоминаете о бессонных ночах, проведенных в сражениях с Черными Драконами, Архангелами, Демонами и Чародеями? Настоящие фанаты Героев Меча и Магии III, у нас есть отличные новости! Самая популярная игра в серии – теперь в HD-качестве! Сыграйте в обновленную версию пошаговой стратегии: помогите королеве Катрине Железный Кулак восстановить мир в родных землях и вернуть себе трон Эрафии. Судьбы героев снова в ваших руках! Создайте великую армию, не стесняйтесь использовать магию – одерживайте победы, о которых станут слагать легенды! Герои® Меч и Магия® III– пошаговая стратегия, увидевшая свет в феврале 1999 года.
Особенности игры
- Теперь в HD-качестве: великолепная графика, поддержка широкоформатных экранов – в обновленной версии игры сражения станут более красочными и захватывающими.
- Наслаждайтесь игровым процессом Герои®III: вас ждут 7 кампаний, 50 карт и редактор для них, а также возможность игры по локальной сети.
- Новый режим сетевой игры: теперь, благодаря Steamworks, вы получите доступ в сетевое лобби, где сможете общаться с друзьями и бросить вызов сообществу Герои® III.
Требования к системеОперационная система 7 SP1 / 8 / 8.1 / Vista / XP Процессор Intel Core2 Duo E4400 с тактовой частотой 2.0 ГГц, AMD Athlon64 X2 3800+ с тактовой частотой 2.0 ГГц Оперативная память 2Гб Видеокарта nVIDIA GeForce 8800GT или AMD Radeon HD2900 (с 256 МБ памяти и поддержкой шейдеров 4.0) DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 2,7 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Лицензионный ключ игры активируется в Steam.
Как активировать ключ и начать играть:
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