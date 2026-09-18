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Игра для ПК Меч и Магия X. Наследие Расширенное издание [UB_265] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Меч и Магия X. Наследие Расширенное издание [UB_265] (электронный ключ)

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Игра для ПК Меч и Магия X. Наследие Расширенное издание [UB_265] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300796
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Меч и Магия X. Наследие Расширенное издание [UB_265] (электронный ключ)

Описание

Состав расширенного издания:

  • Цифровой саундтрек
  • Уникальное подземелье - Dream Shard ("Осколок Мечты")
  • Первое загружаемое дополнение The Falcon and The Unicorn ("Сокол И Единорог").
  • Комплект редактора.
  • Бесплатная копия MIGHT & MAGIC® VI

Спустя десятилетие, серия ролевых игр Might & Magic возвращается, претерпев коренные изменения игрового процесса и получив новые возможности. Безусловно, это лучшая ролевая игра в своем жанре! После потрясающих событий Might & Magic Heroes VI вам предстоит множество приключений в компании из четырех героев. Вас ждет водоворот политических интриг, разыгравшихся в Картале и его окрестностях. За власть в городе, готовом объявить о своей независимости, борются сразу несколько фракций. Судьба города зависит от вас! Might & Magic X: Legacy - это приключение для одного игрока в лучших традициях классических RPG от первого лица. Создайте отряд с чистого листа, проведите его по огромному открытому миру, сразитесь с могучими сказочными созданиями за древние волшебные сокровища.

Особенности игры:

  • Окунитесь в классическую атмосферу Might & Magic: откройте заново серию, определившую развитие ролевых игр в 80-х годах прошлого века! Классика, неподвластная времени, возвращается после одиннадцати лет ожидания. Игра поддерживает традиции прошлого, соответствуя всем стандартам игр современности. Игра старой закалки ведется по новым правилам!
  • Создайте свой отряд: возглавьте команду из четырех героев, каждый из которых может принадлежать к одной из четырех рас. В игре доступно двенадцать классов персонажей со своими уникальными системами развития. Вас ждут тысячи комбинаций!
  • Разработайте свою тактику: в пошаговых боях вы сойдетесь лицом к лицу с самыми разными противниками и уникальными боссами. Выполняйте задания, развивайте возможности отряда, добывайте новые артефакты.
  • Откройте новую часть: исследуйте Агинский полуостров, совершенно новую область вселенной Might & Magic, куда еще не ступала нога благородных героев. Эпические пейзажи и местные жители не преминут вас удивить…
  • Исследуйте целый мир: проберитесь сквозь опасные подземелья, древние города и лабиринты, полные ловушек и решите сложные головоломки, над которыми придется изрядно поломать голову. Но будьте начеку! Ведь никогда неизвестно, кто притаился за углом…
  • Создавайте модификациии и делитесь с друзьями: вы сможете создать и представить на суд сообщества свои собственные истории и задания. Это ваш шанс войти в историю!

Требования к системе

Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Quad @ 2.4 Ггц или лучше, AMD Phenom™ x4 @ 2.3 Ггц или лучше Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA™ GeForce® GTX260 или лучше, AMD™ Radeon HD4870 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 10 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.

    • Отзывы о товаре Игра для ПК Меч и Магия X. Наследие Расширенное издание [UB_265] (электронный ключ)




    Магазины и пункты выдачи в Москве


    Курьерская доставка в Москве

    Характеристики
    Бренд
    Ubisoft
    Тип товара
    Игры
    Описание

    Описание

    Состав расширенного издания:

    • Цифровой саундтрек
    • Уникальное подземелье - Dream Shard ("Осколок Мечты")
    • Первое загружаемое дополнение The Falcon and The Unicorn ("Сокол И Единорог").
    • Комплект редактора.
    • Бесплатная копия MIGHT & MAGIC® VI

    Спустя десятилетие, серия ролевых игр Might & Magic возвращается, претерпев коренные изменения игрового процесса и получив новые возможности. Безусловно, это лучшая ролевая игра в своем жанре! После потрясающих событий Might & Magic Heroes VI вам предстоит множество приключений в компании из четырех героев. Вас ждет водоворот политических интриг, разыгравшихся в Картале и его окрестностях. За власть в городе, готовом объявить о своей независимости, борются сразу несколько фракций. Судьба города зависит от вас! Might & Magic X: Legacy - это приключение для одного игрока в лучших традициях классических RPG от первого лица. Создайте отряд с чистого листа, проведите его по огромному открытому миру, сразитесь с могучими сказочными созданиями за древние волшебные сокровища.

    Особенности игры:

    • Окунитесь в классическую атмосферу Might & Magic: откройте заново серию, определившую развитие ролевых игр в 80-х годах прошлого века! Классика, неподвластная времени, возвращается после одиннадцати лет ожидания. Игра поддерживает традиции прошлого, соответствуя всем стандартам игр современности. Игра старой закалки ведется по новым правилам!
    • Создайте свой отряд: возглавьте команду из четырех героев, каждый из которых может принадлежать к одной из четырех рас. В игре доступно двенадцать классов персонажей со своими уникальными системами развития. Вас ждут тысячи комбинаций!
    • Разработайте свою тактику: в пошаговых боях вы сойдетесь лицом к лицу с самыми разными противниками и уникальными боссами. Выполняйте задания, развивайте возможности отряда, добывайте новые артефакты.
    • Откройте новую часть: исследуйте Агинский полуостров, совершенно новую область вселенной Might & Magic, куда еще не ступала нога благородных героев. Эпические пейзажи и местные жители не преминут вас удивить…
    • Исследуйте целый мир: проберитесь сквозь опасные подземелья, древние города и лабиринты, полные ловушек и решите сложные головоломки, над которыми придется изрядно поломать голову. Но будьте начеку! Ведь никогда неизвестно, кто притаился за углом…
    • Создавайте модификациии и делитесь с друзьями: вы сможете создать и представить на суд сообщества свои собственные истории и задания. Это ваш шанс войти в историю!

    Требования к системе

    Операционная система 7 SP1 / 8 / Vista SP2 / XP SP3 Процессор Intel Core 2 Quad @ 2.4 Ггц или лучше, AMD Phenom™ x4 @ 2.3 Ггц или лучше Оперативная память 4 Гб Видеокарта NVIDIA™ GeForce® GTX260 или лучше, AMD™ Radeon HD4870 или лучше DirectX 9.0c Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 10 Гб свободного места на жестком диске

    Интернет

    Информация по установке

    Сразу после покупки, вы получите лицензионный ключ для активации в Uplay.

    Как активировать код и начать играть:

  • Если у вас не установлен Uplay клиент, скачайте и установите его.
  • Войдите в свой аккаунт Uplay или зарегистрируйте новый, если у вас его еще нет.
  • Чтобы активировать код в Uplay, нажмите на изображение трёх горизонтальных линий в левом верхнем углу и выберите пункт «Активировать продукт».
  • Введите код активации.
  • После этого игра отобразится в разделе «Игры», и вы сможете ее скачать.
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    Отзывы


    Игра для ПК Меч и Магия X. Наследие Расширенное издание [UB_265] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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