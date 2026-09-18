Игра для ПК Герои Меча и Магии V [UB_277] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Игра для ПК Герои Меча и Магии V [UB_277] (электронный ключ)
Описание
Погрузитесь с головой в атмосферу волшебства – фантастическая трехмерная графика и ошеломляющие эффекты! Сражайтесь в пошаговом или динамичном режиме – более 80 существ из 6 фракций в бою с ограничением по времени и без!
5 режимов многопользовательской игры - вызовите друга на дуэль и станьте призраком во время хода противника! Развивайте героев и их армии – свыше 200 навыков и умений героев, более 40 особых умений существ и 70 заклинаний!
Требования к системеОперационная система 2000 / NT / XP Процессор Pentium® IV 1,5 ГГц или AMD Athlon Оперативная память 512 МБ Видеокарта 64 МБ памяти, совместимая с DirectX® 9.0 DirectX 9.0b Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1.7 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
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Описание
Погрузитесь с головой в атмосферу волшебства – фантастическая трехмерная графика и ошеломляющие эффекты! Сражайтесь в пошаговом или динамичном режиме – более 80 существ из 6 фракций в бою с ограничением по времени и без!
5 режимов многопользовательской игры - вызовите друга на дуэль и станьте призраком во время хода противника! Развивайте героев и их армии – свыше 200 навыков и умений героев, более 40 особых умений существ и 70 заклинаний!
Требования к системеОперационная система 2000 / NT / XP Процессор Pentium® IV 1,5 ГГц или AMD Athlon Оперативная память 512 МБ Видеокарта 64 МБ памяти, совместимая с DirectX® 9.0 DirectX 9.0b Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1.7 Гб свободного места на жестком диске
Интернет
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
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