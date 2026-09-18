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Игра для ПК Герои Меча и Магии V [UB_277] (электронный ключ) купить с доставкой в Москве
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Игра для ПК Герои Меча и Магии V [UB_277] (электронный ключ)

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Игра для ПК Герои Меча и Магии V [UB_277] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300792
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Характеристики

Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Размеры в упаковке, см
15х12х1

Описание товара Игра для ПК Герои Меча и Магии V [UB_277] (электронный ключ)

Описание

Погрузитесь с головой в атмосферу волшебства – фантастическая трехмерная графика и ошеломляющие эффекты! Сражайтесь в пошаговом или динамичном режиме – более 80 существ из 6 фракций в бою с ограничением по времени и без!

5 режимов многопользовательской игры - вызовите друга на дуэль и станьте призраком во время хода противника! Развивайте героев и их армии – свыше 200 навыков и умений героев, более 40 особых умений существ и 70 заклинаний!

Требования к системе

Операционная система 2000 / NT / XP Процессор Pentium® IV 1,5 ГГц или AMD Athlon Оперативная память 512 МБ Видеокарта 64 МБ памяти, совместимая с DirectX® 9.0 DirectX 9.0b Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1.7 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Отзывы о товаре Игра для ПК Герои Меча и Магии V [UB_277] (электронный ключ)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ubisoft
Тип товара
Игры
Описание

Описание

Погрузитесь с головой в атмосферу волшебства – фантастическая трехмерная графика и ошеломляющие эффекты! Сражайтесь в пошаговом или динамичном режиме – более 80 существ из 6 фракций в бою с ограничением по времени и без!

5 режимов многопользовательской игры - вызовите друга на дуэль и станьте призраком во время хода противника! Развивайте героев и их армии – свыше 200 навыков и умений героев, более 40 особых умений существ и 70 заклинаний!

Требования к системе

Операционная система 2000 / NT / XP Процессор Pentium® IV 1,5 ГГц или AMD Athlon Оперативная память 512 МБ Видеокарта 64 МБ памяти, совместимая с DirectX® 9.0 DirectX 9.0b Звуковая карта совместимая c DirectX Жесткий диск Не менее 1.7 Гб свободного места на жестком диске

Интернет

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Самовывоз
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Отзывы


Игра для ПК Герои Меча и Магии V [UB_277] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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